DLF hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DLF hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 5,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DLF noch ein Gewinn pro Aktie von 4,77 INR in den Büchern gestanden.

DLF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,61 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,47 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 17,89 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at