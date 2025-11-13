DLF präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DLF hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,0 Prozent auf 0,1 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at