DLF zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DLF hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,21 INR gegenüber 3,08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

DLF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 52,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 18,82 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at