DLH: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DLH ließ sich am 05.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DLH die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,240 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 65,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,64 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DLH im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 60,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,17 Millionen USD. Im Vorjahr waren 246,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 394,90 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at