DLH informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DLH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat DLH mit einem Umsatz von insgesamt 68,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at