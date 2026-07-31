DLH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DLH hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DLH in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 44,2 Millionen USD im Vergleich zu 83,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at