DLH veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DLH hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DLH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 89,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at