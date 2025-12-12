DLH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DLH hat am 10.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

DLH hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat DLH mit einem Umsatz von insgesamt 81,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,80 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,090 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 344,50 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 395,94 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

