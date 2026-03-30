DLP Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DLP Resources äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at