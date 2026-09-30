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30.09.2026 06:31:29
DLP Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DLP Resources ließ sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DLP Resources die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DLP Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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