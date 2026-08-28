DLP Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DLP Resources hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DLP Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DLP Resources ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at