|
28.08.2026 06:31:29
DLP Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DLP Resources hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DLP Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DLP Resources ein EPS von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.