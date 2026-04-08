Janus Corporation Aktie
ISIN: INE04OV01018
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08.04.2026 07:07:00
DLR: Multispektralkamera JANUS fotografiert interstellaren Kometen 3I/ATLAS
Ende 2025 näherte sich der Komet 3I/ATLAS der Sonne. Um das zu beobachten, aktivierte die ESA ihre Sonde JUICE.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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