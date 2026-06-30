KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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30.06.2026 16:01:00

DLR-Projekt Loki: KI soll Fluglotsen und Piloten bei der Arbeit unterstützen

Der Flugverkehr nimmt zu, aber es gibt weniger Fluglotsen. Das DLR hat einen KI-Fluglotsen entwickelt, der künftig die Menschen im Tower unterstützen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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