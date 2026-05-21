DLT Resolution gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DLT Resolution hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat DLT Resolution 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at