DLT Resolution informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DLT Resolution hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at