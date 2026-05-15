DM Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DM Solutions äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 103,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DM Solutions 69,60 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 8,02 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,70 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 231,98 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DM Solutions 177,71 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DM Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at