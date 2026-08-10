DM Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DM Solutions hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8,30 Milliarden JPY gegenüber 5,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at