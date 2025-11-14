DM Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DM Solutions hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at