DM Wenceslao Associates, präsentierte Quartalsergebnisse

DM Wenceslao Associates, hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 PHP, nach 0,110 PHP im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 783,9 Millionen PHP – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 829,6 Millionen PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at