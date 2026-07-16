Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.07.2026 15:56:00
DMA: EU-Kommission zwingt Google zur Freigabe von Suchdaten
Statt Milliardenstrafen gibt es verbindliche Auflagen: Google muss nicht nur Android für KI-Konkurrenten öffnen, sondern auch Suchdaten teilen. Ein Kompromiss?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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