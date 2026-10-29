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29.10.2026 06:31:29
DMC Global präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DMC Global lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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