DMC Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DMC Global lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DMC Global 157,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at