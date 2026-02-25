|
DMC Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DMC Global lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,900 USD. Im Vorjahr waren -8,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,13 Prozent auf 609,84 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 642,85 Millionen USD erwirtschaftet worden.
