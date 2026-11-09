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09.11.2026 06:31:29
Dmci: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dmci hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Dmci ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 446,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 454,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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