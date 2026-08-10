Dmci informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dmci hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Dmci hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,35 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,74 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at