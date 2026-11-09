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09.11.2026 06:31:29
Dmci legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dmci hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,27 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dmci 0,200 PHP je Aktie verdient.
Dmci hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,65 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,95 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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