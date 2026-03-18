Dmci: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dmci veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,25 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dmci 0,290 PHP je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Dmci 21,04 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,01 Milliarden PHP umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 1,14 PHP je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dmci 1,43 PHP je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Dmci mit einem Umsatz von insgesamt 82,64 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,38 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um -19,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at