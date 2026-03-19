Dmci stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dmci veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 358,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,200 USD. Im Vorjahr hatte Dmci 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 19,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at