|
19.03.2026 06:31:28
Dmci stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dmci veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 358,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430,3 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,200 USD. Im Vorjahr hatte Dmci 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 19,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!