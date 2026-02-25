Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
|
25.02.2026 20:46:41
DME Capital Scooped Up Over 2 Million Capri Holdings Shares. Is the Stock a Buy?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, DME Capital Management, LP increased its position in Capri Holdings (NYSE:CPRI) by 2,080,410 shares during the fourth quarter.The fund's estimated transaction value, based on the quarter's average closing price, was $48.12 million. The total quarter-end position value for Capri rose by $62.80 million, which includes both new share purchases and stock price changes during the period.DME's move was a buy; Capri now accounts for 4.08% of reported 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
