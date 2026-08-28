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28.08.2026 06:31:29
DMG Blockchain Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DMG Blockchain Solutions hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,22 Prozent auf 6,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,6 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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