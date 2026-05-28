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28.05.2026 06:31:29
DMG Blockchain Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DMG Blockchain Solutions hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat DMG Blockchain Solutions 7,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,6 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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