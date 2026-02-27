DMG Blockchain Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DMG Blockchain Solutions präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DMG Blockchain Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DMG Blockchain Solutions in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,2 Millionen CAD im Vergleich zu 11,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at