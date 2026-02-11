|
DMG MORI SEIKI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
DMG MORI SEIKI hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,74 JPY, nach 48,49 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 171,85 Milliarden JPY gegenüber 152,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 155,60 JPY beziffert, während im Vorjahr 43,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 514,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 540,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
