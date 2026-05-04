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04.05.2026 06:31:29
DMG MORI SEIKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DMG MORI SEIKI hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
DMG MORI SEIKI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,900 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 135,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,01 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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