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05.08.2026 06:31:29
DMG MORI SEIKI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DMG MORI SEIKI stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,44 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,84 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DMG MORI SEIKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 113,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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