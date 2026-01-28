DMS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DMS hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte DMS 38,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at