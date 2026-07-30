|
30.07.2026 06:31:29
DMS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DMS präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,97 JPY, nach 34,74 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat DMS 6,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,80 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.