DMS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DMS präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,97 JPY, nach 34,74 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat DMS 6,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,80 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at