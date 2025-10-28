DMS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DMS hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at