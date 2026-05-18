DMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DMS hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,30 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,59 Milliarden JPY – ein Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DMS 7,62 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 200,60 JPY. Im letzten Jahr hatte DMS einen Gewinn von 148,93 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 30,31 Milliarden JPY – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DMS 27,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at