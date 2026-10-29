DMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DMS hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,40 JPY, nach 37,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at