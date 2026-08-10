DMW: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DMW hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 151,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DMW ein EPS von 61,48 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DMW einen Umsatz von 5,34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at