DMW legte Quartalsergebnis vor

DMW gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35,08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 46,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,71 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,60 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at