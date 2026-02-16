DMW: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DMW lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 123,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 182,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,76 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at