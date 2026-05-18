DMW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DMW präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 398,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 424,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 10,37 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DMW 12,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 630,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte DMW ein EPS von 576,66 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat DMW im vergangenen Geschäftsjahr 28,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DMW 28,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at