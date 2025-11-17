dMY Squared Technology Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

dMY Squared Technology Group A ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat dMY Squared Technology Group A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at