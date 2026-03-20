dMY Squared Technology Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

dMY Squared Technology Group A hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,550 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at