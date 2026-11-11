dMY Squared Technology Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

dMY Squared Technology Group A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte dMY Squared Technology Group A -0,240 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at