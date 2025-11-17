dMY Squared Technology Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

dMY Squared Technology Group A lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

