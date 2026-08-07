dMY Squared Technology Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

dMY Squared Technology Group A präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

dMY Squared Technology Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,630 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at