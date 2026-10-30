dMY Technology Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

dMY Technology Group A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte dMY Technology Group A 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat dMY Technology Group A 385,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at